Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили

В Ярославле возобновили движение на выезде в сторону Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — отметил Евраев в мессенджере МАКС.

На территории области ликвидировали 8 беспилотников. Пострадавших нет.

Ранее проезд транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы был временно ограничен.

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