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Движение из Ярославля в Москву временно остановлено

Транспорт

Проезд транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы временно ограничен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области.

Движение приостановлено по трассе М-8. Ограничительные меры ввели в 01:35 мск 16 октября.

На месте работают подразделения Минобороны и силовых структур, обеспечивающие безопасность.

В регионе объявлен режим беспилотной опасности.

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