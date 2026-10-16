Трамп заявил, что конфликт на Украине должен скоро закончиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт должен завершиться в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Newsmax.

Американскому лидеру задали вопрос, будет ли конфликт урегулирован до окончания его второго президентского срока в январе 2029 года.

«Это должно прекратиться скоро», — заявил Трамп.

Ранее Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана.

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