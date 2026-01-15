Как выбрать роддом: акушер назвала три критерия безопасности

Акушер Тарасова: перед выбором роддома лучше сходить туда на экскурсию

При выборе роддома будущим родителям стоит ориентироваться не на популярность учреждения, а на реальные факторы, влияющие на безопасность матери и ребенка, сообщила РИАМО акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Екатерина Тарасова.

«Часто самый логичный выбор — роддом, который находится ближе к дому. Долгая транспортировка при начале родов — это лишний стресс и риск. Если нет особых показаний, например, серьезных хронических заболеваний матери, нет смысла гнаться за «самым знаменитым» учреждением в другом конце города», – сказала Тарасова.

Она подчеркнула, что палаты совместного пребывания — важный показатель. При выборе обязательно уточните, есть ли такая практика в выбранном вами роддоме. Это важнейший критерий безопасности и комфорта сегодня.

«Если есть возможность, сходите на экскурсию в роддом. Обычно их проводят после 30-й недели беременности. Это позволяет оценить обстановку, задать вопросы и даже лично познакомиться с врачом, с которым можно заключить контракт на ведение родов. К сожалению, сейчас из-за эпидобстановки такие экскурсии часто приостановлены. В этом случае стоит полагаться на отзывы и рекомендации», – отметила акушер.

Тарасова уточнила, что если беременность осложненная, то выбор смещается в сторону специализированных перинатальных центров, которые оснащены и укомплектованы для помощи в самых сложных ситуациях.

«Безопасность складывается из соблюдения больницей строгих протоколов, современных подходов (вроде совместного пребывания) и, в какой-то мере, вашего информированного выбора. Доверяйте, но, выбирая место для появления на свет самого главного человека, будьте внимательны», – заключила специалист.

В начале января в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержаны главврач и завотделением реанимации роддома.

Ранее роженицы рассказали, какие зверства с ними творились в стенах роддома. Врачи хамили женщинам, применяли методы, официально запрещенные в РФ: давили на живот, оставляли рожениц одних после схваток. Одному из новорожденных оторвали руку.