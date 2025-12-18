Как пережить новогоднее застолье: главное правило от гастроэнтеролога

При несбалансированном рационе стоит заранее перейти на регулярную и щадящую еду, чтобы желудок легче перенес новогоднюю нагрузку, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если человек соблюдает режим и старается питаться разнообразно, то менять ничего не нужно. Наоборот, важно придерживаться принципов здорового питания круглый год. Тогда можно без опаски позволить себе на время праздников немного лишнего — побаловать себя любимыми горячими блюдами, десертами», — сказала Кашух.

Она добавила, что, если же пищевое поведение пока далеко от здорового, то еще есть время все наладить.

«Пусть обычное питание будет сбалансированным и регулярным: теплые супы, каши, тушеные овощи, отварное мясо или рыба, обязательно свежие фрукты, зелень. Это даст желудку отдых перед „большой нагрузкой“», — рассказала врач.

Кашух отметила, что непосредственно в новогоднюю ночь стоит следовать нескольким правилам. В течение дня накануне главной ночи не стоит пропускать приемы пищи, чтобы к вечеру не быть голодным не наброситься потом на стол с закусками. За час-полтора можно выпить йогурт или съесть легкий творог.

«Алкогольные напитки можно чередовать с чистой водой без газа, а жирные и острые закуски — с нейтральными: нарезкой из свежих овощей, отварным картофелем, кусочком сыра, хлебом. И самое главное — знать свою меру в еде и в напитках. Лучше попробовать понемногу несколько блюд, чем съесть двойную порцию одного, но очень тяжелого», — заключила гастроэнтеролог.

