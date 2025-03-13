Главный мужской гормон: как тестостерон влияет на силу, характер и здоровье

Тестостерон синтезируется как у мужчин, так и у женщин, но его функционал раскрывается именно в мужском организме, где гормон запускает процесс полового созревания, формирует вторичные половые признаки и влияет на фертильность. Об этом сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Современное представление о «тестостероновом мужчине» часто искажено: его изображают агрессивным, гипермужественным, иногда даже с негативным оттенком. В реальности нормальный уровень тестостерона — это не только физическая сила, но и здоровье, стабильность психики и полноценная жизнь.

Этот гормон важен не только для мышц, но и для общего жизненного тонуса. Он влияет на настроение, уровень энергии, даже интерес к жизни. Нехватка тестостерона может привести к апатии, депрессии, снижению либидо и общей потере мотивации. С возрастом уровень тестостерона падает естественным образом — примерно на 1% в год после 30 лет. Однако есть и факторы, которые могут ускорить этот процесс: хронический стресс, недосып, избыточная или, наоборот, недостаточная физическая активность, вредные привычки, неправильное питание. Алкоголь, курение, жирная и бедная витаминами пища — все это снижает уровень тестостерона, а значит, и мужскую силу.

«Уровень тестостерона можно поддерживать естественным способом — достаточно придерживаться правильного питания и образа жизни. В частности, для синтеза тестостерона необходимы витамины А, Е, группы В, фолиевая кислота, а также микроэлементы — цинк и селен. Они содержатся в зелени, бобовых, орехах, мясе, морепродуктах. Например, цинк, который отвечает за подвижность сперматозоидов и выработку тестостерона, можно получить из телячьей печени, баранины, семян тыквы, кунжута, арахиса. Селен есть в кукурузе, рисе, ячневой крупе, миндале. Витамином Е богаты масла, особенно льняное, а витамином С — свежие овощи и фрукты», — сказала врач.

Отдельного упоминания заслуживает миф о бодибилдерах и тестостероне. Кажется, что эти люди — воплощение мужественности, но на самом деле их гормональный фон далеко не всегда идеален. Дело в том, что многие используют анаболические стероиды, которые могут преобразовываться в эстрогены — женские гормоны. Это ведет к побочным эффектам: снижению естественной выработки тестостерона, проблемам с фертильностью, изменению формы тела. Кроме того, избыточные нагрузки вызывают выброс кортизола — гормона, который является антагонистом тестостерона. То есть погоня за рельефным телом может привести к прямо противоположному результату.

«Так что главный секрет мужского здоровья — баланс. Здоровый образ жизни, умеренные физические нагрузки, правильное питание и достаточный отдых — вот что поможет поддерживать тестостерон на оптимальном уровне. А если есть сомнения — их можно развеять с помощью анализов», — добавила Сережина.

Для проверки уровня тестостерона в крови исследуют три ключевых показателя: общий тестостерон, свободный тестостерон и ГСПГ — глобулин, связывающий половые гормоны. Именно по их соотношению можно определить, есть ли дефицит или избыток гормона. В некоторых случаях используется и тест на активную фракцию тестостерона по слюне — это неинвазивный метод, который тоже дает представление о гормональном фоне.

Если уровень тестостерона оказывается ниже нормы, важно искать причину: это может быть стресс, неправильное питание, возрастные изменения или скрытые заболевания. При подозрении на гормональный дисбаланс врач может назначить дополнительные исследования, включая проверку уровня кортизола и эстрогенов.