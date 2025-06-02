Гастроэнтеролог рассказал, кому стоит отказаться от окрошки

Врач Неронов: окрошка может быть источником проблем с желудком

Окрошка может быть как полезным летним блюдом, так и источником проблем с желудком — все зависит от ингредиентов и состояния здоровья, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Окрошка — традиционное холодное блюдо, но при хронических заболеваниях органов пищеварения, особенно поджелудочной железы, она может спровоцировать обострение. Лучше употреблять ее слегка прохладной — не ниже 24–27 градусов. Ледяная окрошка — слишком агрессивна для ЖКТ», — сказал Неронов.

По его словам, квас и кефир — наиболее популярные основы, и у каждого варианта есть плюсы и минусы.

Окрошка на квасе:

• Способствует увлажнению и освежает в жару

• Поддерживает кишечную микрофлору за счет ферментации

• Может содержать много сахара

• Газированный или кислый квас раздражает желудок

• Противопоказана людям с диабетом и ЖКТ-проблемами

Окрошка на кефире:

• Богата пробиотиками и белками

• Содержит витамины и кальций

• Более калорийна, особенно на жирном кефире

• Нежелательна при непереносимости лактозы

• Тяжело переваривается, если смешивать с мясом или колбасой

«В период обострения болезней ЖКТ от окрошки лучше отказаться. В обычное время — не злоупотреблять: это все-таки холодное блюдо, а в обед желательно есть горячее. Оптимально — чередовать варианты на кефире и квасе, в зависимости от потребностей организма», — заключил врач.