Гастроэнтеролог рассказал, кому стоит отказаться от окрошки
Окрошка может быть как полезным летним блюдом, так и источником проблем с желудком — все зависит от ингредиентов и состояния здоровья, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.
«Окрошка — традиционное холодное блюдо, но при хронических заболеваниях органов пищеварения, особенно поджелудочной железы, она может спровоцировать обострение. Лучше употреблять ее слегка прохладной — не ниже 24–27 градусов. Ледяная окрошка — слишком агрессивна для ЖКТ», — сказал Неронов.
По его словам, квас и кефир — наиболее популярные основы, и у каждого варианта есть плюсы и минусы.
Окрошка на квасе:
• Способствует увлажнению и освежает в жару
• Поддерживает кишечную микрофлору за счет ферментации
• Может содержать много сахара
• Газированный или кислый квас раздражает желудок
• Противопоказана людям с диабетом и ЖКТ-проблемами
Окрошка на кефире:
• Богата пробиотиками и белками
• Содержит витамины и кальций
• Более калорийна, особенно на жирном кефире
• Нежелательна при непереносимости лактозы
• Тяжело переваривается, если смешивать с мясом или колбасой
«В период обострения болезней ЖКТ от окрошки лучше отказаться. В обычное время — не злоупотреблять: это все-таки холодное блюдо, а в обед желательно есть горячее. Оптимально — чередовать варианты на кефире и квасе, в зависимости от потребностей организма», — заключил врач.