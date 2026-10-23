Колледжи и новые возможности: как развивается образование в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обозначил развитие среднего профессионального образования одним из важных направлений работы региона в ходе открытого разговора с жителями Подмосковья в прямом эфире телеканала «360». В Химках этот вектор поддерживают и последовательно реализуют под руководством главы округа Инны Федотовой: округ развивает образовательную инфраструктуру, обновляет учебные корпуса и создаёт условия для подготовки востребованных специалистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Большое внимание уделяем и подготовке востребованных специалистов. Сегодня 6 из 10 девятиклассников Подмосковья выбирают колледжи. Наша задача — дать ребятам современное образование и возможность найти хорошую работу по специальности», — отметил Андрей Воробьёв.

О том, как эти задачи реализуются в Химках, рассказала начальник управления по образованию администрации округа Ирина Болгова.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьёв задал чёткий вектор развития системы образования — делать её современной, практико-ориентированной и отвечающей запросам экономики. Глава Химок Инна Федотова поддерживает этот курс, и под её руководством мы последовательно реализуем его на территории округа. Для нас важно не только создавать комфортные условия для учёбы, но и помогать молодым людям получать востребованные профессии, раскрывать свои способности и уверенно строить будущее», — подчеркнула Ирина Болгова.

В Химках работают учреждения среднего профессионального образования, которые готовят специалистов для разных сфер. Среди них — Московский губернский колледж искусств, филиал МАИ — Химкинский техникум космического энергомашиностроения, Училище олимпийского резерва № 3 и колледж «Подмосковье». Они дают молодёжи возможность развиваться в творческих направлениях, осваивать технические специальности, заниматься спортом и получать профессиональные компетенции.

Работа по развитию образовательной среды охватывает и школы, и детские сады. Только в этом году в Химках открыли, реконструировали и капитально отремонтировали восемь объектов. Среди них — школы в Лунёво и микрорайоне Подрезково, основной корпус гимназии № 23, воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске, дошкольное отделение лицея № 7, а также детские сады «Радуга», «Олимпийский островок» и «Маячок».

Обновление образовательных учреждений и развитие профессионального обучения — это инвестиции в будущее Химок.