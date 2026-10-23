В больницу Долгопрудного поступила техника для помощи недоношенным детям

Новый прибор помогает удалять околоплодные воды и другие биологические жидкости, которые могут попасть в дыхательные пути новорожденных во время родов и угрожать их жизни. Вакуумный отсасыватель обеспечивает бережное воздействие на организм младенца.

Компактный аппарат оснащен системой настройки параметров работы, электростатическим бактериальным фильтром и индикатором наполнения резервуара. Его приобрели и передали в роддом по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Заместитель председателя правительства региона, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что с начала 2026 года медорганизации Подмосковья получили 423 единицы оборудования для неонатологии на общую сумму 791 млн рублей.

Узнать о родах в долгопрудненском «Доме рождения» можно на дне открытых дверей, который проходит каждый вторник в 14:00, или на индивидуальном приеме в будни с 12:00 до 15:00. Адрес: ул. Павлова, д. 2, к. 4. Предварительная запись не требуется. Вопросы также принимают в чате роддома в МАКС: https://max.ru/channel_roddomdolgoprudniy.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.