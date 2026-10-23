Более 100 школьников и студентов Лосино-Петровского написали научный диктант

Более 100 школьников и студентов городского округа Лосино-Петровский приняли участие в IV Всероссийском научно-технологическом диктанте. Акция прошла на двух площадках и была посвящена космосу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году диктант стал спутником Международного форума технологического развития «Технопром-2026». В Лосино-Петровском округе его провели в Свердловской школе № 2 и структурном подразделении № 7 Щелковского колледжа. Участникам предстояло ответить на 27 вопросов об истории освоения космоса, известных космонавтах и планах России по изучению Вселенной.

Почетным гостем акции в школе стал Герой Российской Федерации, инструктор-испытатель авиационно-космической техники Виктор Алексеевич Рень. Вместе с ним в патриотическом воспитании молодежи участвуют ветераны боевых действий в зоне специальной военной операции. К диктанту присоединился руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Артем Ковалевский.

Мероприятие прошло при поддержке федерального партийного проекта «Выбирай свое», местного отделения партии «Единая Россия» и отдела образования администрации округа. Все участники получат электронные дипломы, а лучшие результаты войдут в единый рейтинг страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.