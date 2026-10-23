В Лосино-Петровском откроют фотовыставку «Образ России»

Фотовыставка «Образ России» пройдет 1 ноября в 12:00 у сцены Свердловского парка. В парках Лосино-Петровского округа также проведут спортивные программы, игры и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

27 октября в Свердловском парке на сцене в 17:00 начнется зарядка «Импульс», а в 17:20 — спортивно-игровая программа «Двигайся — замри».

28 октября в Лосино-Петровском парке в зоне у очага в 10:00 пройдет спортивная программа «Спортивное долголетие», в 10:20 — «Бегом от старости».

1 ноября в Свердловском парке в 12:00 у сцены откроется фотовыставка «Образ России». Одновременно на сцене начнется игровая программа «Народные забавы». В 12:20 в Доме Мудрого Филина проведут мастер-класс по росписи платков «Своими руками».

В тот же день в Лосино-Петровском парке в 12:00 у лавочки дружбы состоится мастер-класс «Традиционная роспись», а в 12:20 в зоне у очага — развлекательная программа «Народные игры».

Все мероприятия бесплатные, возрастное ограничение — 0+. Подробности и актуальные изменения публикуют в официальных каналах парков в MAX, «ВКонтакте» и Telegram.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.