Гастроэнтеролог объяснила, почему зимой пищеварение «тормозит»

Замедление пищеварения зимой связано не с физиологией, а с образом жизни, рассказала в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Это популярное мнение, но с медицинской точки зрения оно не совсем точно. У здорового человека базовая скорость обменных процессов и пищеварения регулируется сложными системами и не подчиняется сезонным циклам как у животных, которые впадают в спячку. Но косвенно пищеварение зимой действительно меняется. И связано это, прежде всего, с переменами в образе жизни», — сказала Кашух.

Она добавила, что на фоне стресса, который многие испытывают в конце года, может появиться пристрастие к вредным снекам, нездоровым перекусам, сладостям и алкоголю.

«Даже если сохранить режим питания удалось, зимой большинство людей едят меньше свежих овощей и фруктов. То есть получают меньше грубых пищевых волокон, которые стимулируют перистальтику кишечника. В рационе становится больше термически обработанных, рафинированных, „плотных“ продуктов. Это может спровоцировать запоры и чувство тяжести», — отметила врач.

Кашух уточнила, что также уменьшение физических нагрузок ослабляет мышцы брюшного пресса и ухудшает моторику желудка кишечника. Так что правильнее говорить не о естественном замедлении, а о том, что зимний образ жизни и питание создают предпосылки для вялого пищеварения и дискомфорта в животе.

