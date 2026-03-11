Гастроэнтеролог Корнева объяснила, вреден ли хлеб

Гастроэнтеролог Эльвира Корнева рассказала, нужно ли исключать хлеб из рациона и какие виды продукта считаются более полезными, сообщает КомсаNews .

По словам врача, сам по себе хлеб не вреден. Негативные последствия чаще связаны с избытком рафинированных продуктов и несбалансированным питанием, а не с конкретным продуктом.

Наиболее полезным считается цельнозерновой хлеб. Его изготавливают из муки с сохранением оболочки, зародыша и эндосперма зерна. Такой продукт содержит больше клетчатки, витаминов группы B и минералов. Клетчатка поддерживает работу кишечника и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Белый хлеб из муки высшего сорта почти не содержит пищевых волокон и быстрее переваривается. Это может приводить к скачкам сахара в крови и быстрому возвращению голода.

Корнева отметила, что хлеб можно есть ежедневно при умеренности — около 1–2 ломтиков в сутки, предпочтительно ржаного или цельнозернового. Важно учитывать общую калорийность и сочетать продукт с овощами и источниками белка.

Сократить потребление стоит людям с целиакией, непереносимостью глютена, заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и сахарным диабетом.

Заморозка, по словам специалиста, не ухудшает питательные свойства хлеба при правильном хранении. Лучше заранее нарезать буханку и размораживать нужное количество ломтиков.

