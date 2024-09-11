Фастфуд и кофе: какие продукты следует исключить при изжоге

Эндокринолог Иксанова: нежирное молоко поможет при изжоге лишь на время

Изжога — это неприятные ощущения в груди, связанные с попаданием желудочного сока в пищевод. Врач-эндокринолог сети «Клиники Фомина» Динара Иксанова рассказала, как бороться с этим недугом, сообщает «Вечерняя Москва».

Во избежание изжоги следует исключить ряд продуктов из дневного рациона. Это жирные, копченые, острые и соленые блюда. Также стоит ограничить себя в фастфуде, кофе, свежей мяте, луке, чесноке, сладкой газировке и свежевыжатых соках.

Помочь при изжоге могут нежирное мясо, подсушенный хлеб, бананы, яблоки и груши, дыня и малина, а также овощи — морковь, брокколи, спаржевая фасоль, тыква и кабачки.

«Нежирное молоко нейтрализует соляную кислоту лишь на некоторое время, обволакивает желудок и создает впечатление, что все хорошо», — также предупредила эндокринолог.

Однако для того, чтобы окончательно избавиться от изжоги, необходимо пройти обследование и выявить причину недуга.