Фаст-фуд, мало сна и стресс: россиянам назвали причины набора веса

Количество людей с лишним весом растет в России по нескольким причинам, а еще увеличивается спрос на лекарства для похудения, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Федорова.

Она уточнила, что вес у людей растет из-за изменения образа жизни (увеличение времени, проводимого за компьютерами и телефонами, приводит к снижению физической активности), промышленной еды (рост потребления калорийной, высокоуглеводной и жирной пищи в сочетании с фаст-фудом), стресса и недостатка сна (они могут приводить к перееданию и набору веса), а также генетической предрасположенности (у некоторых людей есть генетические факторы, способствующие ожирению).

«Спрос на лекарства для похудения действительно растет. Это проявляется в увеличении продаж рецептурных и безрецептурных препаратов для похудения, распространении информации о препаратах через социальные сети и средства массовой информации, повышении интереса к клиническим исследованиям и новинкам на рынке», — сказала Федорова.

По ее словам, чаще всего россияне покупают «Сибутрамин» (в некоторых странах не разрешен из-за побочных эффектов), препараты на основе орлистата (например, «Ксеникал»), а также новые лекарства, например, «Семаглутид» и «Терзипатид».

«Однако не все эти лекарства безопасны, и их использование может сопровождаться серьезными побочными эффектами», — предупредила доктор.

Как уточнила врач, для лекарств для похудения нужен рецепт. При наличии рецепта препарат можно приобрести и на маркетплейсе, где продаются рецептурные лекарства. Для этого надо загрузить скан или фото документа.

26 ноября — Международный день борьбы с ожирением. Ожирение — в основном является одним из последствий нарушения здорового образа жизни, приводящее к дальнейшим осложнениям и становящееся причиной других серьезных заболеваний. Ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3-5 лет при небольшом избытке веса и до 15 лет при выраженном ожирении. В 2 случаях из 3 смерть наступает от болезней, связанных с нарушением жирового обмена и ожирением.

