Эксперты рассказали, как победить усталость и вернуть коже свежесть

Если даже выходные не помогают восстановиться, возможно, дело не в нехватке времени для отдыха, а в скрытых проблемах организма. Важно уметь отличать временную разбитость от хронической усталости и вовремя принимать меры, рассказали РИАМО терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик и руководитель направления «Косметика» бренда Sokolov Мария Вериченко.

Что такое хроническая усталость?

Хроническая усталость — это не просто через день вставать «не с той ноги». Это чувство истощения, которое не проходит даже после отдыха и продолжается более чем полгода. Часто оно сопровождается снижением концентрации, нарушением сна, мышечной слабостью и апатией. Если после нормального сна и отдыха по-прежнему ощущается сильная утомленность, стоит насторожиться.

«Такая вялость может быть симптомом скрытых заболеваний — от анемии до проблем с эндокринной системой. И если вы не нарушаете режим, едите правильно и не испытываете стрессов, но все равно „выключены“, пора обратиться к врачу», — предупреждает Чистик.

Как выяснить, откуда берется слабость?

Чтобы понять, откуда берется постоянная слабость, медики в первую очередь смотрят на общий анализ крови — он помогает выявить воспаление или малокровие. Уровень глюкозы и гликированный гемоглобин подскажут, нет ли диабета или преддиабета. Затем важно проверить щитовидную железу — недостаток гормонов часто проявляется через сонливость и вялость. Также стоит исследовать содержание витамина D, В12 и железа с ферритином: их дефицит распространен даже у молодых и активных людей.

«Переутомление — это сигнал. Если его игнорировать, оно легко может стать фоновым состоянием. Самые простые вещи — самые действенные. Регулярный восьмичасовой отдых, минимизация кофе и алкоголя, сбалансированное питание, где есть белок, овощи и полезные жиры, помогают телу восстанавливаться. Добавьте физическую активность хотя бы 30 минут в день — это стимулирует выработку энергии. Если чувствуете, что стали постоянно истощаться, попробуйте устроить цифровой детокс: напряжение, связанное с информационной нагрузкой, часто недооценивают», — советует врач СЦЗ.

Вредные привычки

Профилактические осмотры важны не только для тех, кому за сорок. Даже в 25–30 лет полезно раз в год сдавать анализы, особенно если заметны изменения в самочувствии. И речь не только о крови — ультразвуковое исследование, ЭКГ и визит к эндокринологу могут выявить проблемы на самой ранней стадии, когда их легче всего скорректировать.

Недосып, обезвоживание, алкоголь, регулярная стимуляция организма — все это загоняет тело в стресс. Даже если кажется, что кофе спасает с утра, а бокал вина расслабляет вечером — в долгосрочной перспективе эти привычки могут работать против организма. Недостаток воды, тяжелая еда, плохой отдых и стимуляторы истощают нервную систему. Начать стоит с простого: пить больше воды, снизить потребление сахара, не засыпать позже двух ночи и убрать постоянные уведомления в телефоне.

Что делать с кожей?

«Когда организм истощен, это сразу видно по лицу: сероватый оттенок, одутловатость под глазами, отеки и заломы в области щек и лба. Чтобы быстро вернуть коже свежесть, используйте гели с кофеином, холодные патчи, массаж роллером или гуаша. Эти техники усиливают микроциркуляцию, и уже через 10 минут лицо выглядит заметно бодрее», — отметила эксперт Вериченко.

Если чувствуется, что эпидермис стал тусклым, а мимические морщины — заметнее, нужно обратить внимание на средства с витамином С и кислотами. Витамин С работает как осветляющий и антиоксидантный компонент, а гликолевая кислота обновляет внешний слой, делая его более ровным. Гиалуроновая кислота отвечает за глубокое увлажнение, а экстракты зеленого чая и ромашки — за снятие покраснений и раздражений.

«Если вы хотите, чтобы кожа не „уставала“ вместе с вами, важно ввести в свою рутину бьюти-дисциплину. Утром — мягкое очищение, лосьон с кофеином или тоник с мятой, увлажняющий крем с SPF. Вечером — двойное очищение, сыворотка с пептидами или гиалуронкой, крем с успокаивающими экстрактами. Не забывайте про массажные техники перед сном — это не только расслабляет, но и помогает компонентам средств работать эффективнее», — заключила эксперт Sokolov.