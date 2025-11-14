Дрожь, бессонница, панические атаки: чем опасны энергетики для подростков

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила, что даже одна банка энергетика может вызвать у подростков скачок давления, сердцебиение и другие опасные реакции, сообщает RT .

Энергетические напитки содержат высокие дозы кофеина, сахара и стимуляторов, которые резко активизируют нервную систему. По словам гастроэнтеролога, подростки особенно уязвимы к таким напиткам из-за незрелости сердечно-сосудистой и нервной систем.

«Даже одна банка энергетика может вызвать у подростка сердцебиение, скачок давления, дрожь, раздражительность или бессонницу. У некоторых возникают панические атаки или нарушения ритма сердца», — отметила Кашух.

Врач добавила, что энергетики вредны и для взрослых. Они вызывают перенапряжение нервной системы, повышают давление и учащают сердцебиение. При регулярном употреблении возможны проблемы со сном, тревожность, аритмия и обезвоживание.

Эксперт также предупредила о риске развития панкреатита из-за повышения сахара и триглицеридов в крови, а еще прямого повреждения клеток поджелудочной железы. Особенно опасны энергетики для людей с гипертонией, сердечными заболеваниями и тревожными расстройствами, а сочетание с алкоголем значительно увеличивает нагрузку на сердце и может привести к тяжелым осложнениям.

Как уточнила Кашух, для здорового взрослого максимальная безопасная доза кофеина — около 400 мг в сутки, что соответствует одной-двум банкам энергетика. Для подростков этот предел составляет около 100 мг, однако многие специалисты советуют полностью исключить энергетики из их рациона.

Употребление двух и более банок подряд, особенно при недосыпе или физическом истощении, может вызвать серьезные нарушения сердечного ритма даже у здоровых людей. Гастроэнтеролог подчеркнула, что энергетики не дают реальной энергии, а лишь заставляют организм работать «в долг».

Ранее у 22-летнего россиянина отказали ноги из-за энергетиков, которые он пил восемь лет, чтобы играть в компьютерные игры.

