Восемь лет пил энергетики: у молодого россиянина отказали ноги

У 22-летнего россиянина отказали ноги из-за энергетиков, которые он пил восемь лет, сообщает Ura.ru .

Как отметила его мама, парень пил энергетические напитки так долго, чтобы играть в CS: GO по ночам.

Проблемы у геймера начались, когда ему было 16 лет. Парень с семьей жил в Надыме (ЯНАО). Из-за сурового климата он много времени проводил дома, увлекся компьютерными играми, а для бодрости стал пить энергетики. Со временем он вместо одной банки начал выпивать три, при этом напитки были на голодный желудок.

К 2024 году такое злоупотребление энергетиками привело к катастрофическим последствиям. У парня отмирает поджелудочная железа и наблюдается поражение нервов в ногах.

«Поджелудочная сжигалась, начался некроз. Это затронуло все: печень, селезенку, психику, пропал голос. А потом и ноги отказали. В один день он просто не смог встать», — поделилась мама заболевшего.

Увлекающемуся энергетиками геймеру теперь предстоит долгая реабилитация. Медики из Санкт-Петербурга надеются, что он сможет ходить через 6-12 месяцев. А вот по поджелудочной железе у него прогноз тяжелый и неопределенный.

