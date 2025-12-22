Диетолог из Подмосковья дала советы по составлению новогоднего меню

Инна Пичугина отметила, что основа здорового праздничного стола — умеренность. Чем выше калорийность и содержание жиров, соли или сахара в блюде, тем меньше должна быть порция. Общий объем еды за один прием рекомендуется размещать на тарелке диаметром 20–24 см.

Диетолог советует отдавать предпочтение легким закускам, канапе, тарталеткам, салатам из свежих овощей и зелени, а также блюдам с морепродуктами. В качестве альтернативы традиционным салатам подойдут сочетания овощей с сыром или фруктами. Колбасные изделия и копчености рекомендуется ограничить из-за высокого содержания соли.

Для заправки салатов лучше использовать натуральный йогурт, сметану или смесь растительного масла с горчицей и лимонным соком вместо майонеза. В качестве горячих блюд подойдут диетические сорта мяса и птицы, такие как кролик, индейка, курица или утка, а также рыба. Оптимальные способы приготовления — запекание, тушение или гриль.

В качестве десерта рекомендуется выбирать свежие фрукты, муссы, суфле или выпечку с ягодами. Вместо сладких газированных напитков лучше пить воду, морсы или компоты с минимальным содержанием сахара. К алкоголю стоит относиться с осторожностью и ограничиться одним-двумя бокалами.

Для детей на праздничном столе желательно предусмотреть отдельные блюда из овощей, фруктов и чистой воды. Эксперт подчеркнула, что праздник — это не только застолье, но и возможность провести время с семьей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.