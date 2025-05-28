Чтобы утро стало добрым: как гормоны влияют на пробуждение от сна

Эксперт-медик Екатерина Дмитренко заявила, что облегчить подъем с постели по утрам поможет осознанное внимание к уровню кортизола в организме, сообщает RuNews24.ru .

«Гормон стресса» помогает справляться со стрессом, в утренние часы он достигает пика, но, если его уровень отклоняется от нормы, пробуждение может стать не самым приятным процессом.

«Утренний кортизоловый всплеск стимулирует повышение уровня сахара в крови, что необходимо для обеспечения мозга энергией», — отметила Дмитриенко.

Для поддержания уровня кортизола врач посоветовала достаточно бывать на воздухе и солнце, правильно питаться, не забывая про продукты с содержанием глюкозы и регулировать физические нагрузки: переутомление может привести к сбою.

Если регулярно гулять не получается, может помочь будильник с ярким белым светом, а углеводы в рационе помогают поддерживать производство необходимого для нормального циркадного ритма уровня серотонина и мелатонина.