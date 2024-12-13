Без фастфуда и колбас: врач из Красногорска посоветовала полезные перекусы

Специалисты по здоровому питанию советуют есть пять раз в день, деля пищу на три основных приема и два перекуса. Если чувство голода застало врасплох, то лучше съесть что-то без вреда для талии и желудка, сообщила РИАМО врач-эндокринолог поликлиники №4 Красногорской больницы Татьяна Губина.

«Чтобы перекус был полезным, необходимо соблюдать баланс макро- и микроэлементов, избегать быстрых углеводов — сладостей и выпечки, трансжиров — всевозможного фастфуда, колбас, полуфабрикатов и жареных закусок, а также чрезмерно соленых блюд и консервантов», — сказала Губина.

Она рекомендовала за несколько минут до еды выпивать стакан воды — это уменьшит чувство голода.

По словам доктора, в полезный перекус желательно включить овощи или фрукты, источники белка — орехи, яйца, сыр — и медленных углеводов — каши, цельнозерновые хлебцы. Не стоит забывать и про жиры, которые необходимы для многих процессов в организме.

Эндокринолог напомнила, что жареное есть вредно как в перекус, так и в основной прием пищи. Так что мясо и рыбу лучше употреблять отварную или запеченную. Бутерброд перестанет быть вредным, если простой хлеб заменить на цельнозерновой, колбасу — на кусочек запеченного мяса и добавить листья салата.

«К чаю или кофе вместо конфет и пирожков лучше взять горсть орехов и сухофруктов. Немного фундука, грецкого ореха, миндаля, инжира, кураги и изюма утолят голод и дадут энергию. Нужно помнить, что орехи очень калорийны, так что лучше не увлекаться и не есть за раз более 40 граммов. Если очень хочется выпечки, можно съесть цельнозерновое печенье», — подчеркнула врач.

Она уточнила, что полезный перекус необязательно готовить заранее. Можно в магазине вместо фастфуда купить пару яблок или апельсинов, кусочек сыра или несладкий йогурт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.