Цены на билеты из ОАЭ и ближайших стран выросли до 20 тысяч евро

На фоне боевых действий на Ближнем Востоке и сбоев в авиасообщении цена места на частном самолете для вылета из государств Персидского залива, в том числе из Арабских Объединенных Эмиратов (АОЭ), поднялась до 20 тысяч евро (более 1,8 млн рублей — ред.). О новых ценах и сложившейся ситуации в разговоре с РИАМО рассказал основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин.

Перепелкин пояснил, что обострение ситуации и нарушения в работе обычных авиалиний заставили некоторых отдыхающих искать иные варианты возвращения на родину из ОАЭ и близлежащих государств.

Специалист отметил, что текущие события разворачиваются в контексте вооруженного противостояния и неопределенности в районе, что сказалось на транспортных схемах и возможности улететь регулярными рейсами. В наибольшей степени это затрагивает путешественников в ОАЭ, исторически бывших ключевым транзитным узлом.

«Сейчас активизировались частные авиаперевозчики. Наши партнеры предлагают вывоз туристов из стран, находящихся в зоне конфликта, на частных рейсах. Стоимость достигает до 20 тыс. евро (1 806 200 рублей — ред.) за кресло», — отметил Перепелкин.

Как сообщил Перепелкин, одновременно ведутся переговоры о проведении эвакуационных рейсов при поддержке официальных структур России. Но в текущей военной обстановке конкретные даты и процедуры репатриации обусловлены оперативной конъюнктурой.

На данный момент федеральные власти РФ во взаимодействии с загранучреждениями ведут межгосударственные консультации для выработки алгоритма действий. При этом внутри самих Эмиратов позиции отличаются. К примеру, в Абу-Даби и Фуджейре администрация проявляет большую готовность к диалогу. В Дубае, где сконцентрировано большее число туристов, подход более строгий, особенно в части финансирования.

Эксперт добавил, что универсального регламента по покрытию издержек в таких случаях не существует, а мера поддержки — будь то компенсация за проживание или оплата перелета — зависит от реальных ресурсов авиакомпаний и властей страны пребывания.

Эвакуация туристов

После того как конфликт на Ближнем Востоке обострился, туристы со всего мира стали стремиться покинуть курорты по направлению к дому. Среди отдыхающих, которые попали в трудную ситуацию, есть и россияне. В аэропортах путешественники стали сталкиваться с тем, что их не пускают в самолеты.

Так, более 700 граждан России уже третьи сутки не могут вылететь на родину — авиаперевозчик Emirates аннулировал все транзитные рейсы через Дубай и отказался компенсировать им стоимость проживания.

15 россиян не могут вылететь из Мале в Дубай. Авиакомпания Emirates не пускает людей на рейс из-за гражданства. Позднее стало известно, что авиакомпания S7 вывезет россиян из Дубая в Москву 4 марта.

Конфликт на Ближнем Востоке

28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в отношении Тегерана началась масштабная операция, целью которой является не допустить появление собственного ядерного оружия у Ирана.

Позднее Иран начал отвечать на агрессию в свой адрес аналогичными атаками по Израилю и военным базам США, которые находятся в том числе в соседних государствах.

В настоящее время Тегеран установил полный контроль над Ормузским проливом. Из-за этого остановились все нефтяные, коммерческие и рыболовные суда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.