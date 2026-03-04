Авиакомпания Emirates не пускает россиян на рейс из Мальдив в Дубай

15 россиян не могут вылететь из Мале в Дубай. Авиакомпания Emirates не пускает людей на рейс из-за гражданства. Даже если в самолете будут свободные места, их все равно не пустят внутрь, сообщает SHOT .

Туристы застряли в Мале из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Люди должны были вылететь сегодня, однако в аэропорту их собрали и сообщили, что попасть в самолет смогут только граждане ОАЭ.

Как решить проблему, россиянам не ответили. При этом подчеркнули, что сесть в самолет граждане России не смогут даже при условии, что будут свободные места.

Теперь туристы пытаются найти гостиницы за свой счет, пока не решится вопрос с вылетом. В здание терминала людей также не пускают. Сотрудники аэропорта заявили, что они «мешают проходу» пассажиров.

Ранее жители Новосибирска Алена и Иван не смогли вылететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства и переносов рейса S7. Семья осталась без продленного проживания и ждет нового вылета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.