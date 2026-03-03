Более 700 россиян не могут вернуться домой из-за аннулированных рейсов Emirates

Более 700 граждан России уже третьи сутки не могут вылететь на родину — авиаперевозчик Emirates аннулировал все транзитные рейсы через Дубай и отказался компенсировать им стоимость проживания. Пассажиры с детьми вынуждены проводить в зоне аэропорта свыше шести часов, сообщает Mash .

Застрявшие в аэропортах пассажиры сообщили, что прибыли в отпуск из Москвы. Обратный перелет с пересадкой в Дубае был запланирован на 28 февраля. Однако при попытке зарегистрироваться 3 марта им объявили, что Emirates приостановил все транзитные перевозки через дубайский аэропорт. Воздушные суда компании в данный момент используются исключительно для репатриации подданных Объединенных Арабских Эмиратов.

На обращения туристов туроператоры не реагируют, а авиакомпания отказалась предоставлять ваучеры на размещение в отелях. Одним из немногих доступных маршрутов является перелет через Стамбул, однако рейсы по этому направлению есть только через 14 дней.

«Мы сейчас берем только граждан Дубая, только с паспортами Дубая», — сказала представитель авиаперевозчика.

4 марта туристов будут выселять из гостиниц в принудительном порядке, многие из них потратили все свои деньги и не видят способа вернуться домой. При этом вечером 3 марта 40 граждан ОАЭ покинут территорию Эмиратов на вместительном двухпалубном самолете.

28 февраля Emirates перестала летать в Россию из-за конфликта между Израилем и Ираном. Спустя двое суток авиакомпания постепенно начала возобновлять работу, после чего россияне раскупили почти все авиабилеты на ближайшие рейсы Дубай — Москва.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.