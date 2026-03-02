Россияне раскупили почти все авиабилеты на ближайшие рейсы Дубай — Москва

Российские туристы оперативно раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву, сообщает SHOT .

Продажи билетов в Россию на ближайшие дни открыли авиакомпании Flydubai и Emirates.

Туристы очень быстро забронировали почти все места на лайнерах. В офисах авиаперевозчиков и в аэропорту очереди. Цена билета составляет около 90 тыс. рублей.

Отечественные авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, отметили в Минтрансе РФ. За время эскалации иранского конфликта оформлено свыше 10 тыс. возвратов авиабилетов, отменено более 216 рейсов.

В ОАЭ находится свыше 20 тыс. организованных туристов из РФ. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте — суммарно более 500 россиян.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран стал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае, а также других городах и странах застряли тысячи россиян. Они не могут улететь домой из-за закрытого неба.

