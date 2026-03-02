сегодня в 17:24

Первые рейсы из Дубая смогут вылететь уже в понедельник вечером

В Дубае начали частично возобновлять авиасообщение из DXB и аэропорта Аль-Мактум, сообщает газета «Известия» со ссылкой на управление по СМИ эмирата.