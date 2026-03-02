В Дубае начали частично возобновлять авиасообщение
Первые рейсы из Дубая смогут вылететь уже в понедельник вечером
Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори
В Дубае начали частично возобновлять авиасообщение из DXB и аэропорта Аль-Мактум, сообщает газета «Известия» со ссылкой на управление по СМИ эмирата.
Первые рейсы смогут вылететь уже в понедельник вечером.
Авиакомпания Emirates также планирует возобновить работу, начав с выполнения ограниченного числа рейсов с вечера 2 марта.
Ранее стало известно о мошенниках, которые обманывают россиян, застрявших в Дубае.
