Мошенники обманывают россиян, застрявших в Дубае из-за иранского конфликта

Мошенники предлагают россиянам покинуть Дубай через соседние страны или с помощью частного джета, берут предоплату и исчезают, сообщает Baza .

Злоумышленники связываются с застрявшими в Дубае россиянами и обещают предоставить им «трансфер» в соседние страны, чаще всего в Оман, откуда можно вернуться на родину. Они требуют от 260 долларов (около 20 тыс. рублей) за место в машине.

При этом мошенники не называют туристам точную сумму сразу. Они утверждают, что она зависит от нескольких факторов: от марки машины, занятости водителей, дополнительных услуг и т. д.

«Организаторы» просят внести предоплату в размере 70% от минимальной суммы всего платежа. Деньги они принимают в любом виде, даже в криптовалюте.

Мошенники предлагают место на частном джете, который якобы отвезет туристов сразу в Россию. За эту услугу они просят от 20 тыс. евро (около1,8 млн рублей). На деле они не предоставляют ни трансфер, ни место в самолете, а россияне теряют свои средства.

Аэропорты Дубая были закрыты на неопределенный срок из-за иранского конфликта. Вывозные рейсы из ОАЭ невозможны из-за режима закрытого неба, заявили в Генконсульстве РФ.

