Генконсульство РФ заявило о невозможности вывоза россиян из Дубая

Выполнение регулярных и вывозных рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов в данный момент невозможно из-за закрытого воздушного пространства, сообщается в Telegram-канале российского Генконсульства в Дубае.

«До официального открытия неба требовать от авиакомпаний переоформления билетов или предоставления альтернативных рейсов нецелесообразно», — говорится в сообщении.

После открытия авиасообщения перевозчики будут выполнять дополнительные рейсы для вывоза пассажиров. В настоящее время сроки открытия воздушного пространства неизвестны.

Генконсульство рекомендует россиянам иметь при себе документы, наличные деньги, средства связи, запас питьевой воды и пищи на несколько дней, а также медикаменты. Еще соотечественникам советуют сохранять хладнокровие и соблюдать разумные меры предосторожности в ОАЭ.

Соединенные Штаты и Израиль проводят масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы, в том числе ОАЭ. О том, как развивается конфликт на Ближнем Востоке, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.