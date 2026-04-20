Снег прошел в Подмосковье минувшей ночью

сегодня в 08:25

Снег прошел ночью в ряде городов Московской области. Среди них Домодедово и Кашира, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снег зафиксировали в подмосковном Дмитрове.

Еще непогода пришла в Рязанскую, Нижегородскую, Кировскую, Владимирскую области. Снегопады зафиксировали в республиках Чувашия, Марий Эл.

Помимо этого, непогоду зафиксировали в Пермском крае, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, в Омской, Кемеровской, Новосибирской областях. Снегопады были на юге Кубани.

Ледяные дожди зафиксировали метеостанции Губаха и Чермоз в Пермском крае.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.