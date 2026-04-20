Россия значительно нарастила поставки нефти в Китай в январе-марте 2026 года

Продажи нефти из РФ в Китай в I квартале увеличились на 31%

Продажи сырой нефти из РФ в КНР в январе-марте 2026 года выросли на 31% в годовом исчислении до 31,86 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Главного таможенного управления КНР.

В стоимостном выражении покупки нефти из РФ за это время увеличились на 8,8% в годовом исчислении. Они пришлись на сумму 14,37 млрд долларов.

Закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России в физическом выражении увеличились на 6,7% до 1,38 тонн. Но из-за ценовой конъюнктуры цена СПГ уменьшилась на 17,3% в годовом исчислении. Она была равна 651,6 млн долларов.

По трубопроводу Россия поставила КНР газа в январе-марте на 2,3 млрд долларов. Показатель уменьшился на 8,9%.

Продажа нефтепродуктов из РФ в Китай в стоимостном выражении уменьшилась на 3,7% до 1,53 млрд долларов.

