Горелкин обвинил Telegram в отказе сотрудничества в борьбе с мошенниками

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что Telegram и другие иностранные платформы не сотрудничают с Россией по вопросу борьбы с мошенничеством, сообщает ТАСС .

«Если, например, состоялся обман пользователя, нет никакого сотрудничества, чтобы помочь как-то поймать этого мошенника, оперативно заблокировать этот аккаунт, — заявил Горелкин.

В последнее время в Telegram злоумышленники представляются соседями и сотрудниками служб, чтобы получить доступ к данным и убедить перевести деньги на «безопасный счет». Компания F6 зафиксировала новую схему обмана FakeTeam, которая активно применяется с конца марта 2026 года.

Ранее операторы связи в РФ начали предупреждать о неполадках при использовании VPN. При запуске мобильных приложений на смартфоне можно видеть рекомендации отключить такие сервисы.

