«Факел» планирует усилить состав перед сезоном в РПЛ

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил готовность команды к возвращению в Российскую Премьер-Лигу и заявил о необходимости трансферов, сообщает Metaratings.ru .

Котов рассказал о выступлении воронежского клуба в Лиге PARI и подготовке к сезону-2026/27 в РПЛ.

«Все составляющие в „Факеле“ находятся на хорошем уровне. Команде точно надо приобрести нескольких игроков для сохранения прописки в РПЛ. Без трансферов „Факелу“ будет очень тяжело задержаться в РПЛ. Тренерский штаб и все сотрудники клуба готовы к новому вызову», — сказал спортивный директор клуба.

В сезоне-2025/26 «Факел» набрал 68 очков, занял второе место в турнирной таблице Лиги PARI и вышел в РПЛ.

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