Мошенники в Telegram выманивают деньги под видом соседей

В Telegram злоумышленники представляются соседями и сотрудниками служб, чтобы получить доступ к данным и убедить перевести деньги на «безопасный счет», сообщает Газета.ru .

Компания F6 зафиксировала новую схему обмана FakeTeam, которая активно применяется с конца марта 2026 года. Жертву добавляют в групповой чат, где «администратор» от имени, например, «Мосводоканала» требует срочно подтвердить адрес для поверки счетчиков.

«Просим вас оперативно отреагировать, так как без подтверждения экспертиза будет невозможна, а начисления будут производиться по повышенному нормативу», — говорится в сообщении мошенников.

Пользователю предлагают авторизоваться через Telegram-бота или сайт по ссылке. Бот с логотипом «Госуслуг» просит ввести номер телефона и переслать шестизначный код в общий чат. В F6 пояснили, что код «формируется чат-ботом произвольно и ни на что не влияет». Его задача — создать иллюзию передачи кода от госсервиса.

В чате также находятся подставные «соседи», которые подтверждают легенду и отправляют свои коды. Далее злоумышленники убеждают жертву, что аккаунт взломан, и требуют перевести деньги на «безопасный счет», «погасить» якобы оформленный кредит или передать сбережения курьеру.

В F6 рекомендовали запретить звонки и сообщения от незнакомцев, отключить поиск по номеру и приглашения в чаты, а также проверять информацию через официальные каналы.

