«Ахмат» планирует подписать еще трех игроков летом

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно. По его словам, команда уже усилилась двумя новичками.

«Мы приобрели уже двух футболистов. Задача в летнее трансферное окно — приобрести еще трех игроков на разные позиции. Среди них есть иностранцы и россияне. У нас на карандаше уже есть несколько кандидатур. Мы вынуждены подчиняться лимиту и планировать комплектование состава на будущее. Он внес небольшие изменения в наши планы», — сказал Газзаев.

По итогам сезона-2025/26 «Ахмат» занял девятое место в Российской Премьер-Лиге и набрал 37 очков. «Зенит» стал чемпионом России с 68 баллами, «Краснодар» занял второе место с 66 очками, а «Локомотив» стал третьим с 53 баллами.

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