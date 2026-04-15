Операторы связи начали предупреждать о неполадках при использовании VPN

В России мобильные операторы начали рассылать абонентам уведомления о VPN-сервисах. МТС, «МегаФон» и «Билайн» предупреждают о вероятных неполадках в работе при использовании инструментов для обхода блокировок, сообщает Ura.ru .

Так, при запуске мобильных приложений на смартфоне можно видеть рекомендации отключить VPN.

Эти сообщения появляются при входах в банк Ozon, «VK Видео» и т. д. Сайты «Яндекса», VK, Сбербанка, Т-Банка, некоторых медресурсов и маркетплейсов даже частично недоступны для пользователей, у которых включен VPN. В этом случае при попытке загрузить их появляются сообщения об отсутствии интернета.

Это начало происходить после рекомендаций Минцифры об ограничении доступа к отечественным платформам пользователям с включенными VPN. В марте глава министерства Максут Шадаев сказал, что к 15 апреля компаниям нужно ограничить доступ к их платформам для пользователей с VPN.

