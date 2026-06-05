«Сочи» рассмотрит продажу Михаила Игнатова летом

сегодня в 12:03

Спортивный отдел «железнодорожников» пока рассматривает другие варианты на позицию центрального полузащитника.

В сезоне-2025/26 Игнатов провел 25 матчей в Российской премьер-лиге, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. По итогам чемпионата «Сочи» занял 16-е место и вылетел из РПЛ.

Игнатов является воспитанником «Спартака». Летом 2025 года он перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2028 года.

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