«Сочи» рассмотрит продажу Михаила Игнатова летом
«Локомотиву» предложили полузащитника «Сочи» Михаила Игнатова
«Локомотиву» предложили полузащитника «Сочи» Михаила Игнатова. Сочинский клуб готов рассмотреть продажу 26-летнего игрока летом, сообщает Metaratings.ru.
Спортивный отдел «железнодорожников» пока рассматривает другие варианты на позицию центрального полузащитника.
В сезоне-2025/26 Игнатов провел 25 матчей в Российской премьер-лиге, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. По итогам чемпионата «Сочи» занял 16-е место и вылетел из РПЛ.
Игнатов является воспитанником «Спартака». Летом 2025 года он перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2028 года.
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