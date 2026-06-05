«Родина» и Высшая школа экономики представили геопортал для девелоперов на ПМЭФ
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Группа «Родина» и Высшая школа экономики разработали цифровой геопортал для анализа городских территорий. Инструмент показывает нехватку инфраструктуры и прогнозирует эффекты градостроительных решений, сообщает 360.ru.
Сооснователь и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин представил проект на площадке «Урбан Хаба» в рамках Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что современное градостроительство должно опираться на объективные данные.
«Когда вы проектируете какую-либо территорию, не нужно гадать, что именно строить. Нужно опираться на доказательства», — сказал Щекин.
Разработчики использовали обезличенные данные операторов связи, банковских транзакций и поисковых запросов. Их интегрировали в цифровую модель городской среды.
Система определяет, каких объектов не хватает территории, и оценивает последствия строительства социальной, коммерческой или иной инфраструктуры для жителей и экономики района.
«Большие данные показывают, что поликлиника рядом с местом проживания увеличивает вероятность появления в семье второго и третьего ребенка на 19%», — отметил Щекин.
Он также связал качество городской среды с предпринимательской активностью.
«Если формируется однообразная городская среда и однообразный морфотип застройки, предпринимательская активность снижается почти на 40%», — сообщил он.
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