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«Родина» и Высшая школа экономики представили геопортал для девелоперов на ПМЭФ

Группа «Родина» и Высшая школа экономики разработали цифровой геопортал для анализа городских территорий. Инструмент показывает нехватку инфраструктуры и прогнозирует эффекты градостроительных решений, сообщает 360.ru .

Сооснователь и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин представил проект на площадке «Урбан Хаба» в рамках Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что современное градостроительство должно опираться на объективные данные.

«Когда вы проектируете какую-либо территорию, не нужно гадать, что именно строить. Нужно опираться на доказательства», — сказал Щекин.

Разработчики использовали обезличенные данные операторов связи, банковских транзакций и поисковых запросов. Их интегрировали в цифровую модель городской среды.

Система определяет, каких объектов не хватает территории, и оценивает последствия строительства социальной, коммерческой или иной инфраструктуры для жителей и экономики района.

«Большие данные показывают, что поликлиника рядом с местом проживания увеличивает вероятность появления в семье второго и третьего ребенка на 19%», — отметил Щекин.

Он также связал качество городской среды с предпринимательской активностью.

«Если формируется однообразная городская среда и однообразный морфотип застройки, предпринимательская активность снижается почти на 40%», — сообщил он.

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