Ромащенко поддержал три товарищеских матча сборной России
Бывший полузащитник московского «Динамо» Максим Ромащенко поддержал решение РФС провести три товарищеских матча сборной России после сезона, сообщает Metaratings.ru.
Ромащенко заявил, что российской команде нужна международная практика. Он также оценил шансы сборной на победу в BetBoom товарищеском матче с Буркина-Фасо.
«РФС принял верное решение провести три товарищеских матча сборной России после завершения сезона. Футболисты должны получать международную практику. Товарищеские матчи нужны для поддержания формы и налаживания игровых связей. Все хотят пораньше уйти в отпуск и побольше отдохнуть, но сборной России надо быть готовой к возвращению. Для этого проводится сразу несколько матчей после завершения сезона. Сборная России показывает хороший уровень в последнее время. У команды большие шансы на победу в игре с Буркина-Фасо», — сказал футболист.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Transfermarkt оценивает ее стоимость в 241,7 миллиона евро.
Команда Буркина-Фасо идет на 62-й строчке рейтинга ФИФА. Ее стоимость оценивается в 110,45 миллиона евро.
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