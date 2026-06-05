Ромащенко поддержал три товарищеских матча сборной России

Ромащенко заявил, что российской команде нужна международная практика. Он также оценил шансы сборной на победу в BetBoom товарищеском матче с Буркина-Фасо.

«РФС принял верное решение провести три товарищеских матча сборной России после завершения сезона. Футболисты должны получать международную практику. Товарищеские матчи нужны для поддержания формы и налаживания игровых связей. Все хотят пораньше уйти в отпуск и побольше отдохнуть, но сборной России надо быть готовой к возвращению. Для этого проводится сразу несколько матчей после завершения сезона. Сборная России показывает хороший уровень в последнее время. У команды большие шансы на победу в игре с Буркина-Фасо», — сказал футболист.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Transfermarkt оценивает ее стоимость в 241,7 миллиона евро.

Команда Буркина-Фасо идет на 62-й строчке рейтинга ФИФА. Ее стоимость оценивается в 110,45 миллиона евро.

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