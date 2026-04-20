«Фальшивая с ног до головы»: Гузеева жестко унизила героиню «Давай поженимся!»

Участница популярной программы «Давай поженимся!» в социальных сетях пожаловалась на ведущую шоу Ларису Гузееву. По ее словам, знаменитость необоснованно унижала героиню, но проявляла симпатию к жениху.

Молодая и симпатичная девушка решила попытать счастья в знаменитой программе, однако что-то пошло не так. Ведущая всячески давала понять, что героиня ей не по душе. При этом россиянка обладала не только хорошими внешними данными, но также вышла на сцену и сразу продемонстрировала физические способности — села на шпагат.

«Вы фальшивая с ног до головы. В вас ничего нет натурального и искреннего. Я в этом уверена абсолютно, у меня чутье животного. Я люблю молодых, талантливых, интересных», — заявила Гузеева в лицо гостье шоу.

Девушка не выдержала и спросила, почему ведущая так хейтит ее, но при этом хорошо относится к жениху. Звезда ответила, что перед ней «классный парень», а героиня — «не его история». По словам участницы шоу, Гузеева также отметила, что она «не пирожок, чтобы нравиться телеведущей», а после программы не стала разговаривать с девушкой.

«Мне было так плохо после съемок морально. Она меня просто уничтожила. Я раз восемь за передачу спросила: „Почему вы не хотите во мне увидеть хоть что-нибудь хорошее?“» — пожаловалась участница шоу в социальных сетях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.