Тело было в воде 4 месяца: провалившегося под лед ребенка нашли в Кузбассе

сегодня в 11:39

Спустя четыре месяца под льдом в Кузбассе обнаружили труп утонувшего ребенка

В Кемеровской области нашли тело одного из детей, которые утонули под льдом в поселке Абагур-Лесной. Мальчику было девять лет, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Правоохранители расследуют уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности»). Погибшего парня нашли 18 апреля на открытом участке реки Томь.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия. Они разговаривают со свидетелями и выясняют все обстоятельства инцидента. Поиски тела второго ребенка все еще ведутся.

Дети 9 и 14 лет вышли на тонкий лед Томи и упали в воду 21 декабря 2025 года. Инцидент произошел в поселке Абагур-Лесной.

