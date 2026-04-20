Бывший топ-менеджер ВТБ Тер-Аванесов объявлен в розыск по делу о хищении у МО

Бывший топ-менеджер ВТБ Александр Тер-Аванесов, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС .

Мужчина является фигурантом дела экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой. Оно связано с хищениями у Минобороны РФ при строительстве по госконтрактам на общую сумму более 4 млрд рублей.

Также суд постановил арестовать Тер-Аванесова. Ранее он был объявлен в федеральный розыск.

В прошлом году экс-сенатор от Костромской области был признан банкротом. На него подали иски на сумму почти 2 млрд рублей.

