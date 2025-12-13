Бывшего сенатора Тер-Аванесова ищут силовики по делу о коррупции

Экс-сенатору Александру Тер-Аванесову заочно предъявили обвинение в мошенничестве. Он находится в федеральном розыске, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные материалы.

Тер-Аванесова обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Мужчина проходит обвиняемым по делу экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой.

Она, в свою очередь, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с госконтрактами на строительство военных объектов. По мнению правоохранителей, ущерб от ее действий, предположительно, составил 4 млрд 126 млн 234 тыс. рублей. Были подписаны госконтракты на более девять млрд рублей.

Мерваезова в 2021-2022 годах была директором Военно-строительной компании (ВСК). В 2022 года она получила новое название — АО «Сибирьпромгрупп» (АО «СПГ»).

По мнению правоохранителей, Мерваезова, предположительно, выводила средства при подписании госконтрактов на возведение объектов. В деле есть 14 спорных государственных контрактов. По всем им назначены строительно-техническая и бухгалтерская экспертизы. Потерпевшими признаны примерно пять организаций и Минобороны РФ.

Тер-Аванесов в 2006-2015 годах был сенатором от Костромской области. В 2015-2016 годах работал депутатом Костромской Облдумы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.