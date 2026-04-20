В Шаховской построят первый пятиэтажный дом с лифтами

Жилой комплекс «Базаева 11» возводят в Шаховской в Подмосковье. В доме предусмотрены лифты, коммерческие помещения и благоустроенная территория, завершить строительство планируют во II квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жилой комплекс «Базаева 11» строят в Шаховской. Общая жилая площадь дома с учетом летних помещений составит 5 591 кв. м. Девелопером выступает ГК «Садовое кольцо». Сейчас рабочие выполняют гидроизоляцию стен подземной части здания, монтируют вертикальные конструкции третьего этажа во второй секции и плиту перекрытия второго этажа в первой секции.

В доме спроектированы квартиры площадью от 29 до 93 кв. м с одним или двумя балконами, кладовыми, мастер-спальнями, двумя санузлами, постирочными и террасами. Входы в подъезды организуют на уровне земли без ступеней, что обеспечит доступность для маломобильных жителей и родителей с колясками. В каждой парадной установят пассажирский лифт Серпуховского лифтостроительного завода. На первом этаже разместят коммерческие помещения под магазины и сервисы.

Во дворе оборудуют детскую площадку с песочницами и игровыми комплексами, а также спортивную зону с тренажерами, турниками и столом для настольного тенниса. В пешей доступности находятся детские сады, школы, школа искусств, теннисный центр, магазины и кафе. Железнодорожная станция Шаховская расположена в 11 минутах ходьбы, дорога до МКАД по Новорижскому шоссе занимает около полутора часов.

Дом «Базаева 11» занял первое место в рейтинге Единого реестра застройщиков как проект с самыми высокими потребительскими характеристиками среди домов средней этажности в Московской области.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.