Землетрясение в Японии: двое пострадавших, эвакуированы 170 тысяч человек

На севере японского острова Хонсю в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой, которую повысили до 7,7. Подземные толчки зафиксированы в районе префектур Аомори и Иватэ. Очаг залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии, уже известно о двух пострадавших, сообщает РИА Новости .

В результате стихийного бедствия есть пострадавшие. Агентство Киодо сообщает о двух первых жертвах. В префектуре Аомори 20-летняя девушка упала и получила легкие травмы. В префектуре Иватэ 80-летний мужчина упал на парковке у супермаркета и сломал ногу.

Власти Японии объявили угрозу цунами. Максимальная высота волны на данный момент составила 80 сантиметров у побережья префектуры Иватэ. Эвакуация объявлена более чем для 170 тысяч человек в пяти префектурах страны. Жителей прибрежных районов призывают немедленно покинуть опасные зоны.

Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации. Специалисты предупреждают о возможных повторных подземных толчках и дальнейшем распространении цунами. Информация о разрушениях и новых пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что до 3 тысяч россиян может быть в Японии, где в настоящее время бушует цунами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.