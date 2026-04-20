До 3 тыс россиян может быть в Японии, где сейчас бушует цунами

До 3 тыс. российских путешественников находятся в Японии, где произошло мощное землетрясение и объявлено предупреждение о цунами. В АТОР успокоили туристов — туристические маршруты находятся вне зоны риска.

Мощное землетрясение магнитудой до 7,5 балла произошло на востоке Японии. Его эпицентр был в Тихом океане у префектуры Иватэ.

В префектурах Иватэ, Аомори и Хоккайдо прогнозируется цунами. Волны могут быть высотой до 3 метров. Волнения уже произошли в порту Мияко. Там волны поднялись на высоту 40 см.

Популярные туристические направления — Токио, Осака, Киото, Хиросима, а также курорты Окинавы — находятся далеко от зоны происшествия. Они вне опасности. Стихия не затронула не ключевые экскурсионные маршруты.

Толчки все же ощущались даже в Токио, но в популярных у туристов регионах Японии не наблюдается каких-либо разрушительных последствий землетрясения. Туристические программы идут по плану.

Ограничения, которые вводятся из-за землетрясения и цунами, носят локальный характер. Туристов просят следовать указаниям местных властей и отелей.

Ранее на Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился на территории Усть-Камчатского округа.

