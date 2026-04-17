На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,1
На Камчатке зафиксировано ощущаемое землетрясение магнитудой 4,1, жители региона могли почувствовать толчки силой до трех баллов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Магнитуда сейсмособытия — 4,1, эпицентр землетрясения находился на территории Усть-Камчатского округа, в 17 км юго-восточнее села Крутоберегово», — говорится в сообщении.
30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.
Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.