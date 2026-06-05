Культура тотального контроля: почему пара законных опозданий в месяц — хорошо

С точки зрения психологии, разрешенные опоздания — это не потакание лени, а признание простой истины: человек — не робот. Об этом РИАМО сообщила психолог Ольга Арабина.

Мы живем в культуре тотального контроля, где каждая минута опоздания вызывает чувство вины и стресс еще до прихода на работу.

А ведь утро может сложиться по-разному: пробка, недомогание ребенка, бессонная ночь, банальная усталость.

«Жесткий регламент превращает мелкую житейскую заминку в катастрофу и наказание. Право на пару законных опозданий в месяц снимает этот скрытый прессинг. Парадоксально, но когда у человека есть легальная возможность задержаться, он реже ею пользуется и меньше нервничает. Исчезает паника, а вместе с ней и желание соврать или схитрить», — сказала Арабина.

Это вопрос доверия и зрелых отношений между работником и работодателем. Такая мера говорит сотруднику: тебя ценят за результат, а не за минуты у турникета. Снижается уровень хронического стресса, растет лояльность и, как ни странно, продуктивность.

Иногда чуть больше человечности в правилах дает гораздо больше, чем железная дисциплина из-под палки, заключила психолог.

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