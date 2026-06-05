Обвисание кончика или непропорциональное лицо: какие риски есть у риноплатики

Ринопластику делают как в 20 лет, так и после 50, однако возраст влияет на результат и восстановление пациента, сообщил РИАМО ведущий пластический хирург клиники Seline, автор уникальных методик «Грудь без шва» и «Бесшовная блефаропластика» Сергей Свиридов.

«Строгих возрастных ограничений для ринопластики не существует — операцию делают и в 22 года, и в 50–55 лет. Главное не паспортный возраст, а наличие показаний: эстетических (горбинка, широкий кончик, асимметрия) или функциональных (искривление перегородки, нарушение дыхания)», — сказал Свиридов.

Он уточнил, что нижняя граница — 20–22 года. До этого возраста кости черепа, включая спинку носа, еще формируются.

«Большинство операций включает остеотомию — контролируемый перелом носовых костей. Образующаяся костная мозоль прочнее нативной ткани и способна нарушить нормальное развитие, если скелет еще не завершил рост. Плюс лицо в целом к 18–19 годам не приобрело окончательных пропорций. Можно получить хороший результат сейчас — и непропорциональный через пять-семь лет, когда лицо дооформится», — пояснил врач.

По его словам, после 60 лет есть риски другого рода. При уменьшающей ринопластике кожа должна «сесть» на уменьшенный каркас, сократившись. У молодой кожи с этим нет проблем.

«После 60 эластичность снижена, и кожный чехол может не сократиться — тогда кончик носа начинает свисать. Реабилитация в этом возрасте тоже проходит тяжелее: отеки держатся дольше и сами по себе влияют на итоговую форму», — заключил специалист.

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