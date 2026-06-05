Опрос: каждый шестой житель мегаполиса стал устраивать личные встречи с соседями

Каждый шестой житель мегаполиса стал чаще встречаться с соседями вживую и решать вопросы лично из-за перебоев с мобильной связью и нарушений работы мессенджеров. Об этом со ссылкой на данные исследования сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group.

16% респондентов заявили, что из-за отключений мобильного интернета стали чаще устраивать встречи с соседями во дворе и в лобби, чтобы решать общедомовые вопросы. Еще 6% признались, что познакомились с представителями управляющей компании, чтобы получать информацию об обстановке в доме.

При этом большинство жителей все еще предпочитает пользоваться цифровыми каналами. Каждый третий (39%) респондент продолжает общаться в привычных мессенджерах с помощью домашнего Wi Fi. Еще 16% стали пользоваться мессенджером МАКС. 19% респондентов предпочли перейти на простые телефонные звонки и СМС для коммуникации с соседями. Еще 4% опрошенных сообщили, что общаются через бумажные объявления и стенды в подъезде.

«Наше исследование показывает, что даже временные сбои в цифровой инфраструктуре заметно меняют бытовые сценарии общения. Для части жителей это становится поводом чаще выходить в офлайн — знакомиться с соседями, обсуждать вопросы лично и лучше ориентироваться в жизни дома. При этом большинству по-прежнему важны привычные цифровые каналы, и это подтверждает, что для современного жилого комплекса надежная связь и стабильный интернет остаются базовой частью комфорта», — сказали в пресс-службе девелопера Level Group.

В онлайн-опросе приняли участие более 1200 россиян, проживающих в городах-миллионниках РФ.

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