Российский турист выжил после ранения ножом в сердце во Вьетнаме

32-летний россиянин с очень редкой группой крови выжил после серьезного ранения ножом в сердце во Вьетнаме, сообщает SHOT .

Туристу нанесли множественные ранения ножом по всему телу 2 июня. Самой серьезной была рваная рана в районе сердца, ее длина составляла свыше 3 см.

Пострадавшего доставили в больницу южно-центральной провинции Кханьхоа в критическом состоянии. У мужчины почти не прощупывался пульс, а также наблюдались геморрагический шок и дыхательная недостаточность. У пациента была группа крови O Rh-, которая является крайне редкой во Вьетнаме, она встречается примерно у 0,01% населения.

Россиянина врачи спасали два часа. Сейчас турист пытается прийти в себя в местной больнице. Кроме того, полиция занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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